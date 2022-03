Premium Het beste van De Telegraaf

Poetin is gebaat bij westers woke gedrag

Door Annemarie van Gaal

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik verlang soms terug naar vorig jaar. Toen Willem Engel onze overheid van zwendel, oplichting en dwang betichtte enkel en alleen omdat er een gratis coronavaccin beschikbaar was. Toen Thierry Baudet nog met zijn vrijheidskaravaan in Urk neerstreek en blaatte dat blanke, heteroseksuele mannen geen aids konden krijgen. Toen onze grootste irritatie nog was dat de vier politieke partijen, zelfs na maandenlang bakkeleien nog steeds niet door één deur konden. En toen we ons nog druk maakten of we wel genoeg oog hadden voor de LGBTI+-gemeenschap en of er wel genoeg genderneutrale toiletten in gebouwen waren. Waren we wel woke genoeg?