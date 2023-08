’Slechte start voor Bontenbal’

Nog maar net als nieuwe leider van het CDA gekozen of hij sluit nu al twee partijen uit door de poort voor hen te sluiten. Zijn reden is het in gevaar komen van de democratie. Ik heb altijd gedacht dat democratie vrijheid betekende en dat geldt kennelijk niet voor de groep kiezers die op die partijen hebben gestemd. Worden al die kiezers dan op ’democratische’ wijze weggevlakt? Een slechte start voor deze mijnheer Bontebal!

Mevr. Brugman, Lelystad