’Volg Belgisch rentemodel’

Ik heb bewondering voor hoe de Belgische staat voor hun burgers zorgt.

In de wet staat daar dat negatieve rente verboden is. Nu, met de te lage spaarrente, geeft de Belgische staat obligaties uit voor een hoge rente om zo de banken te dwingen mee te gaan. In een paar dagen voor 12 miljard.

Dus 12 miljard weg bij de Belgische banken.

Zulke daadkrachtige maatregelen zitten er in Nederland al heel lang niet meer in, hier gaat het alleen om bezuinigingen en stikstof

C. van den Broek