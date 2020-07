’Experimenteren’ verhult gebrekkig coronabeleid

Voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie hoorde ik een bestuurder zeggen dat hij de levens van zijn burgers boven alles stelt: Ahmed Aboutaleb. Rotterdams burgervader verordonneerde de mondmaskerplicht in zijn stad door te stellen dat hij straks, wanneer de pandemie over is, zichzelf in de ogen moet kunnen kijken en dan weten dat hij al het mogelijke heeft gedaan ter bescherming van burgers. Talrijke onderzoeken heeft hij gelezen, zei hij in het NOS-journaal, en vervolgens besloten dat alles wat kan helpen, ingezet zal worden. Zo oogt besef van verantwoordelijkheid. Lang niet meer gezien.