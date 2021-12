’Zorg dat gaskraan Groningen weer open kan’

Er dreigt paniek. Als de winter ook maar een beetje doorzet dan zijn de poppen aan het dansen. Allerlei noodscenario’s zijn er en inmiddels zijn we ook met Rusland aan het bakkeleien en stagneert ook die levering. En wij maar met veel bravoure ons Groningse gas afschalen.

Nederland moest zonodig van het gas af terwijl er nog niet eens een plan lag waar we de energie dan wel vandaan moesten halen. Zorg dat iedereen in Groningen per direct zijn schade kan herstellen en versterk de bestaande woningen. In Tokio is iedere week een aardbeving en zelfs met 6 op de schaal van Richter valt er daar geen torenflat om. Zorg dat Groningen weer open kan en doe dat snel voordat er echt paniek uitbreekt.

Loek Wollersheim, Sneek