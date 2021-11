’Halt aan ontbossing fantastisch nieuws’

Premium Binnenland

Wie wat aan klimaatverandering wil doen, moet in termen van invoerrechten denken

De klimaattop in Glasgow is hét podium voor politici om hun verbondenheid te etaleren met het streven de opwarming van de aarde te beperken. Ook Nederland blaast een partijtje mee. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen 49 procent lager zijn dan in 1990. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL...