’Ergernissen over Postcodeloterij’

Allereerst omdat het de enige vorm van een loterij is, waarbij je weet, dat je een prijs misloopt, omdat je geen lot hebt. Mensen worden min of meer gedwongen om mee te doen, ook als je het geld eigenlijk niet kunt missen. Er zijn zelfs mensen, die wanneer ze verhuizen er maar een tweede lot bijnemen, want stel je voor, dat de kanjer loterij valt op je oude postcode .... Verder schendt de Postcodeloterij de privacy met alle gevolgen vandien. Zie Heemskerk. Waar blijft onze privacy waakhond? Ten derde de zogenaamde goede doelen. Ik kies liever zelf mijn goede doelen uit en dat zijn zeker niet de bestuurders en de BN'ers, die hun zakken vullen. Dus in een tijd, dat van alles verboden wordt; verbiedt nu eens die ergelijke Postcodeloterij. Ik gun overigens de winnaars uit Heemskerk van harte hun prijs, daar gaat het niet om.

A. van Teijlingen