Uitslag stelling: ’Halfslachtig coronabeleid’

Om de tweede coronagolf te bestrijden zijn de nieuwe maatregelen volgens veel stemmers te soft en te vrijblijvend. „De verantwoordelijkheid wordt weer gelegd bij de burger terwijl die dat totaal niet aan kan. Het kabinet is de regie kwijt”, luidt een reactie. Er is veel zorgen over de tweede coronagolf. „Het virus steekt weer overal de kop op, de praktijk heeft uitgewezen dat alleen strenge maatregelen effect hebben.”

Het maximale aantal personen dat volgens de nieuwe regels bij elkaar mag komen moet omlaag, stelt ruim de helft van deelnemers. Sommigen vinden het vaststellen van een aantal überhaupt onzin. „Ook binnen een groep van 50 kun je elkaar besmetten.” Daarbij is de regel dat in de ’risicoregio’s’ horecagelegenheden na middernacht geen nieuwe gasten meer mogen ontvangen en om 01.00 uur dicht moeten, volkomen zinloos. „Het virus kijkt niet naar sluitingstijden”, reageert een sceptische deelnemer. Bovendien: „Wie met veel vrienden in de kroeg dronken wil worden, begint gewoon eerder.” Dit zal feestgangers niet tegenhouden: „Achter de schermen gaat het feesten gewoon de hele nacht door.”

Het gedrag van de jeugd baart veel oudere respondenten zorgen. „Ik baal ervan dat jongeren de regels negeren. Zo komen wij nooit van dit virus af”, zegt een verontruste deelnemer. Sommigen hebben met eigen ogen kunnen zien waar dit toe kan leiden. „Ik ben verbluft over de studenten die gewoon lekker doorfeesten en zich nergens iets van aantrekken. Ik werk in de zorg en ben het helemaal zat.”

Strengere regels, handhaven en flink beboeten is nu nodig, aldus het gros van de respondenten. „Er moet hard en consistent gehandhaafd worden. Ook sportclubs, scholen en universiteiten, etc. moeten mogelijkheden krijgen studenten met vermeende klachten tot ze getest zijn te weren.” En volgens velen moeten handhaving de ’eigenwijze Hollander’ raken waar het pijn doet. „Het enige wat bij een Nederlander werkt, is een hoge boete, minstens 800 euro.” Veel mensen zijn namelijk helemaal klaar met alle vrijheidsbeperkende regels en worden daardoor laks, weet menig deelnemer. „Ik zie dat veel groepen laconiek worden. Bij de supermarkt worden karretjes niet meer schoongemaakt. Mensen lopen gewoon naar binnen zonder handen te desinfecteren.” Een deelnemer onderschrijft dit: „Het geduld is inderdaad op, wat is het nut van steeds veranderende regels.”

Juist omdat veel mensen het zat zijn, vreest het gros voor meer agressie tegen boa’s. De noodzaak van een wettelijk kader om de regels beter te handhaven wordt veelal genoemd. „Het wordt tijd voor een noodwet waarbij het niet opvolgen van de regels zwaar beboet kan worden.” Anderen gaan verder. „Het volk vraagt om een tweede lockdown met zijn ongehoorzaamheid.” Relatief velen zijn het hiermee eens: „Helaas heeft een deel van de bevolking lak aan alle maatregelen. Waarom in de brandhaardgebieden geen lockdown? Dan pas zullen we de toename van coronabesmettingen echt een halt kunnen toeroepen.”