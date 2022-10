Zal een voltijdsbonus parttimers lokken om meer te werken? ’Nee, verlaag de belastingen!’

Lezer Brulboei benadrukt dat „mensen zijn gaan rekenen wat ze nodig hebben om te leven. Ze werken geen uur extra dan noodzakelijk is. Als je goed verdient en je hebt genoeg aan 28 uur werk om rond te komen, krijg je mensen met een bonus echt niet meer uren aan het werk.” Jan_de_lange sluit zich hierbij aan. Als mogelijke oplossing noemt hij de belastingverlaging wanneer men voltijds werkt. „Hoe meer uren, hoe lager de belastingdruk.”

„Maak alle gewerkte uren boven veertig uur per week belastingvrij”, geeft gbongers als optie. „Bruto is netto, dan gaan mensen meer werken omdat het écht verschil maakt. Parttimers gaan dan serieus op zoek naar oplossingen om ook meer te gaan werken. Nu loont het extra werken niet.” Hij benadrukt ook het brutosalaris gelijk maken aan het nettosalaris, boven de veertig uur, nog meer problemen oplost. „Mensen verdienen beter en zijn dan beter bestand tegen financiële problemen en tegenslagen. Het extra geld vindt zijn weg terug naar de economie.” Een andere lezer haakt hierop aan: „En als mensen beter bestand zijn tegen financiële tegenslagen, zal er minder vaak een beroep worden gedaan op een uitkering.”

Het land draaiende

Daan Jaspers is het hier echter niet mee eens. In zijn ogen zijn de mensen die voltijds werken degene die het land draaiende houden. „Zij hebben zeker recht op een bonus!” Ook Hibiscus35 heeft een andere kijk op bovenstaande reacties. „Wat denkt men nu eigenlijk; dat moeders veertig uur kunnen werken, voor hun eventuele kinderen kunnen zorgen, koken, wassen, boodschappen doen, met kinderen naar de dokter, naar de speeltuin, sociale contacten onderhouden, het huis schoonhouden en er dan het liefst nog leuk uitzien?”

Foraine vertelt over haar eigen ervaring. „Na ruim dertigd jaar voltijds werken was ik het wel zat. Ik wilde eindelijk eens wat meer tijd voor mezelf. Ik heb bewust voor partime gekozen en mijn leven was er een stuk aangenamer door geworden, dus bonus of geen bonus, ik ga echt niet meer uren werken.”

Lezer De Waarheid reageert op bovenstaande en benadrukt dat het netto overhouden van meer geld pas écht zoden aan de dijk zet. Hermansilven vult aan: „Over een voltijdsbonus moet je toch weer belasting afdragen.”

Hoelang?

Een aantal lezers van De Kwestie trekken tot slot ook in twijfel hoelang deze bonus er überhaupt zal zijn. Paranormal Investigator: „Deze voltijdsbonus is maar tijdelijk. Daarna betaalt u gewoon weer de volle mep.” Ook Laurens47 betwijfelt of dit plan op de lange termijn zal werken. „Als het geld op is dan stopt de bonus weer. Het is dus altijd een slecht systeem om tijdelijke maatregelen te nemen. Voltijds werken moet altijd lonen. Dus al die toeslagen eraf of koppelen aan het aantal gewerkte uren en de toeslagen norm en limiet ophogen als er meer uren gewerkt worden. Dan raakt men zijn toeslagen niet kwijt bij een paar uur meer werken. Meer uren moet bruto-netto gelijk blijven.”