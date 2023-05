Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen In ons land wordt de ondergrens als het hoogst haalbare gezien

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Lezen, schrijven, rekenen. Moeilijk, moeilijk, moeilijk en zorgwekkend. Dat is de beknopte versie van het jaarlijkse rapport van de Onderwijsinspectie, aflevering 2023, over de vaardigheden van de Nederlandse leerlingen. Het blijkt ook bijzonder moeilijk te zijn om het niveau van deze basisvaardigheden op te krikken. Dat is zo mogelijk nog verontrustender.