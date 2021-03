’Stoppen met al die onzinnige toeslagen’

Premium Columns

Koningin Kaag krijgt alle kans

Nadat Sigrid Kaag aan het einde van de zomer tot partijleider van D66 was gekroond, startte voor haar een grote inhaalrace. Jarenlang was ze minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, maar veel politieke kopstukken hadden niet of nauwelijks met haar te maken gehad.