’Rolstoelers in horeca de klos’

De afgelopen dagen hebben zij aangegeven dat zij vinden dat de coronapas voor discriminatie zorgt. Betekent dit dan ook dat zij als artiesten niet meer optreden in zaken die geen invalidetoilet hebben? Dat jullie niet optreden op festivals waar één rolstoeltoilet is waar telkens eerst de sleutel voor gezocht moet worden? En dat jullie b.v. de tijd nemen het menu voor te lezen voor mensen met een visuele beperking?

De coronapas discrimineert niet: iedereen kan zich immers laten inenten of laten testen. Ja, het is een gedoe om te controleren. Ja, het is vervelend dat een testresultaat maar 24 uur geldig is. Maar het is nog lang niet zo’n gedoe als met je rolstoel vastloopt in een toiletruimte die vol staat met bierfusten. Het is niet zo’n gedoe als met een geleidestok vastlopen tussen fietsen van horecabezoekers. Gebruik van de QR- Code is een keuze. Bovengenoemde voorbeelden zorgen er wel voor dat veel Nederlanders niet mee kunnen doen terwijl ze dat wel graag willen.

Jennifer Brouwer