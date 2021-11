’Gewone man in de kou’

Maar je kan dit fenomeen makkelijk doortrekken: denk aan de bijstandsfraude waar mensen met in verhouding onmenselijke en disproportionele boetes worden bestraft, enkel om het ontvangen van door andere betaalde boodschappen, terwijl op hoog ‘niveau’ een mega belastingontduiking zelden of nooit wordt bestraft. De demissionaire regering wil zelfs megaconcern Shell paaien zodat ze hier blijven door de dividendbelasting af te schaffen. Dezelfde regering doet geen enkele poging het ‘gewone’ volk te paaien opdat ze zich in Nederland goed blijven voelen.

Jan Verniers, Arnhem