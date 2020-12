’Tentoonstelling slavernij geeft geen compleet beeld’

De grote slavernij-tentoonstelling in het Rijksmuseum opent in februari. Hier worden 10 persoonlijke verhalen verteld om meer bewustwording te creëren over de zwarte bladzijde uit de vaderlandse geschiedenis.

Het zou gaan om hen die leefden in de slavernij en zich ertegen verzetten maar ook degenen die in financieel opzicht van dit systeem profiteerden, zoals Marten en Oopjen. Geen fraaie tijd maar dat was in die tijd zo.

Er zullen echter geen verhalen verteld worden over de bruine slavenhandelaren die er niet vies van waren om hun eigen mensen te leveren aan deze figuren en dat maakt het beeld van de slavenhandel-expositie niet oprecht. Daar wordt uiteraard geen onderzoek naar gedaan omdat van deze figuren weinig tot niets bekend is en ze zichzelf niet hebben laten portretteren. Wanneer stopt deze slavernij onzin?

Laat men zich liever buigen over de huidige mensenhandelaren die mensen van hun eigen ras, voor veel geld in gammele bootjes de zee opsturen met de meest vreselijke gevolgen die je maar bedenken kunt en dan hebben wij het over deze eeuw waar men zo politiek correct overkomt door telkens weer in het verleden te duiken.

Mevr. Brugman Lelystad