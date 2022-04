Premium Het beste van De Telegraaf

Kringen Amsterdam is weer terug bij af: geen stad, maar een pretpark

Door Marcel Peereboom Voller Kopieer naar clipboard

Hoera. Wat een feest. Wat waren we eraan toe. Wat hebben we het gemist. Wat hebben we het verdiend! Een heel paasweekeinde lang waren dat de vier zinnetjes waarmee Nederland gelukzalig de vrijheid beleed, begeleid door een monotone dreun.