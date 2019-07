’Groter, meer en duurder’

Ook ons land moet mee. Onze politici zeggen zelfs dat het buitenland onze ontwikkeling bepaalt, zonder dat zij er iets aan kunnen doen. We bouwen voor expats, zetten universiteiten op voor buitenlandse studenten en we zorgen voor een belastingparadijs om multinationals tevreden te stellen. Nederland moet vol met werkers en consumenten, want daarmee maakt de wereld ook hier omzet. Meer huizen om de Randstad op een metropool te laten lijken. Waar blijft de partij die zich richt op ons land, ons welzijn en onze toekomst?

Frits Hendrik Emmerik,

Den Haag