Brief 3 ’Passend onderwijs boosdoener’

De wet op het passend onderwijs is de boosdoener. Sindsdien is het fout gegaan. Je kunt geen groep van 32 kinderen volwaardig lesgeven, als daar 3 of meer kinderen met stoornissen bijzitten. Ze lopen van hun plaats, roepen door de klas en kunnen vaak niet meekomen met het lesprogramma. Voeg daarbij de eis van rapportage en behandelplannen voor de probleemkinderen, naast alle eisen voor de andere kinderen. Dat vergt zoveel energie, dat de onderwijsgevenden opgebrand raken. De wet moet veranderen en het speciaal onderwijs uitgebreid. Anders komt het nooit meer goed.

I. Haagen

