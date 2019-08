’Zorgen over gebrek aan opvoeding’

Mevrouw Marina van der Wal, opvoedkundige, maakt zich zorgen over de druk op kinderen door het grote aanbod van streamingdiensten (De Kwestie, 24/8). Ik weet niet in welk veld van deze opvoedkundige actief is, maar opvoeden begint heel anders.

Het klaarstomen van je nazaten tot goed en verantwoordelijk lid van de samenleving start met het respect en goede manieren. De leerinstellingen zorgen voor een vakkundige opleiding, nadat de ouders de basis hebben gelegd voor goed fatsoen.

Kijk naar het gedrag van mensen in het verkeer, op parkeerplaatsen, kijk naar de rommel die de jeugd, op straat gooit, let op het onbeschofte gedrag in winkels, in eetgelegenheden, bij sportevenementen.

Vroeger kreeg je als kind een pets als je je misdroeg, nu krijg je een nieuwe iPhone of een Playstation. Kinderen hadden respect voor hun ouders nu klagen ze ze aan als iets ze niet bevalt. De hele maatschappij verloedert en dat is terug te voeren op gebrekkig of helemaal niet opvoeden van kinderen door ouders. Nee, mevrouw Van der Wal, het grote aanbod van ’streamingdiensten’ is wel het laatste waar ik me druk om maak...

J. Prins, Sliedrecht