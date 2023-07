Ombudsman: Er blijft te weinig over

Lucia laat haar beslagvrije voet opnieuw uitrekenen en die komt hoger uit dan eerst. Fijn! Dan houdt ze wat meer geld over dan ze dacht.

Ze vraagt de deurwaarder om de nieuwe berekening door de sturen naar het UWV. Op deze manier moet goed geregeld zijn dat Lucia elke maand het juiste bedrag aan uitkering krijgt uitbetaald.

Maar wanneer Lucia een tijdje na de aanpassing belt met het UWV, vertellen zij Lucia dat zij nog niks hebben gehoord van de deurwaarder. Lucia belt de deurwaarder en zij zeggen dat ze het wél gelijk hebben opgestuurd aan het UWV.

Lucia belt opnieuw naar het UWV en zij zeggen nog steeds dat ze niks hebben ontvangen. Lucia vindt het heel verwarrend en snapt niet waar het fout gaat, maar ze hoopt dat het goed komt met de betaling.

Helaas voor Lucia gaat het toch fout met de betaling. Omdat het UWV de aanpassing nog niet verwerkt heeft, krijgt Lucia de oude beslagvrije voet overgemaakt. Dit is te weinig.

Gelukkig belooft de deurwaarder aan Lucia om haar het verschil over te maken. Maar wanneer ze dit controleert, ziet ze dat ze ook dat nog niet heeft ontvangen.

Radeloos

Lucia houdt zo te weinig geld over om van te leven. Ze is radeloos en belt met de Nationale ombudsman.

Onze collega Claire* belt met Lucia om te horen wat er aan de hand is. Ze neemt contact op met de deurwaarder. Zij geven aan dat ze de melding op tijd hebben doorgegeven aan het UWV en zelfs nog een herinnering hebben gestuurd. Dat is natuurlijk fijn, maar de deurwaarder had ook beloofd het verschil nog over te maken aan Lucia. En dat hebben ze niet gedaan.

Na wat uitzoekwerk blijkt inderdaad dat de deurwaarder een fout heeft gemaakt. Ze maken het bedrag zo snel mogelijk alsnog over naar Lucia. Ik hoop dat het bij een eenmalige fout blijft en de aanpassing ook snel bij het UWV verwerkt wordt. Dan hoeft Lucia zich geen zorgen meer te maken.

* Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.