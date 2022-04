Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Ineens dook in Den Haag het rampscenario op van een 21e fractie

Ineens dook deze week in Den Haag het rampscenario op van een 21e fractie in de Tweede Kamer. Of het zover komt is lang niet zeker, maar het vertrek van Lilianne Ploumen zorgt ervoor dat het gewezen PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk door de Kiesraad gevraagd zal worden om terug te keren. Naar verluidt sluit hij niet uit om op die uitnodiging in te gaan. Fractieleden zeggen daar niet op te zitten wachten. En dus werd al gespeculeerd over het Gündoğan-scenario. Net als bij Volt zou een Kamerlid dan niet welkom worden verklaard en een afsplitsing volgen.