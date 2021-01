Uitslag Stelling: Meer woningen bouwen

Opvallend is dat name in de regio de prijzen heel hard stijgen. In sommige gemeenten stegen de prijzen het afgelopen jaar met maar liefst twintig procent. Dat verbaast veruit de meeste respondenten niet. „Die hoge prijzen zijn een ramp, omdat nu heel veel stedelingen de goede woningen wegkapen voor de neuzen van de jongeren uit het dorp.”

Veel bewoners van grote steden zoeken rust en ruimte in de regio. Die trek is volgens de meeste deelnemers niet ingegeven door de coronacrisis. Een kwart denkt echter wel dat deze stedelingen op den duur spijt gaan krijgen van hun verhuizing naar het platteland. Sommigen hebben hier geen last van: „Ik verhuisde 47 jaar geleden van Den Haag naar de kop van Noord-Holland. Geen dag spijt van gehad”.

Iemand ziet een domino-effect: „In de Randstad zijn de huizen niet te betalen voor een normaal mens. Stedelingen gaan naar het platteland, omdat daar de woningen wel betaalbaar zijn. Degenen die al jaren in de regio wonen kunnen dus niets meer kopen omdat ook hier de huizenprijzen schrikbarend stijgen. Deze ontwikkeling gaat sneller omdat nu veel mensen thuiswerken en het nut niet inzien van dichtbij hun werk wonen”.

De snelle prijsstijging van de woningen, zou kunnen wijzen op een woningmarktbubbel. Twee derde van de stemmers vreest een dergelijke bubbel. Een flinke meerderheid denkt ook dat velen die nu een huis kopen tegen zo'n hoge prijs, in de toekomst in de problemen gaan komen. „De woningmarkt is een achtbaan", zo omschrijft een huizenbezitter. „Uiteindelijk zal de bubbel knappen, net als bij de financiële crisis in 2008.”

Amsterdam is de enige plaats in het land waar de huizenmarkt aan het afkoelen is. Een meerderheid van de respondenten denkt niet dat dit ook staat te gebeuren in de rest van het land. Een mogelijke verklaring voor de afkoeling in Amsterdam: „De Amsterdammers zijn hun stad beu door het linkse gedram. Hun huizen brengen veel geld op, zodat ze makkelijk kunnen overbieden op een huis in de regio.”

Of de overheid moet ingrijpen op de huizenmarkt, daar zijn de meningen over verdeeld. Velen vinden vooral dat er snel meer woningen gebouwd moeten worden. „De regering had veel eerder moeten ingrijpen en gemeenten en provincies huisvestingstaken moeten opleggen.” Daarbij vinden velen dat er vooral voor midden- en lagere inkomens gebouwd moet worden. „Ingrijpen op de huizenmarkt met fiscale maatregelen en subsidies, brengt huizenkopers nog meer in de problemen, omdat dit de prijzen hoog houdt", zo stelt een stemmer. Iemand anders pleit voor het Franse systeem, waarbij over de winsten van de verkoop van woningen flink belasting betaald moet worden."

Voor starters is het kopen van een huis momenteel lastig. Een meerderheid zou graag zien dat de groep wordt geholpen. Sommigen noemen de premie A- en premie B-woningen van weleer. „Prima systeem, waarbij je weliswaar aan allerlei restricties was gebonden, maar wel een goede woning had”, zegt een ervaringsdeskundige.