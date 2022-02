Zullen we ons leger naar Oekraïne sturen?

Premium

Elk volk krijgt de leider die het verdient

Begin 2006 was ik aanwezig in de datsja van Vladimir Poetin. Zijn antwoord op de vraag wat hij verstond onder een ’Groot-Rusland’ was: Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en de Baltische Staten. En Kazachstan was ’nice to have’.