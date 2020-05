’Verzet FNV tegen ontslag terecht’

De FNV is tegen ontslag van personeel bij bedrijven die als gevolg van de coronacrisis staatssteun ontvangen die er voor zorgt dat die bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Tegen die achtergrond is het verzet van de FNV tegen ontslag van personeel niet meer dan logisch.

Henk Versteeg, Nunspeet