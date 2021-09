Uitslag stelling: ’Goed mis in makelaardij’

Het programma volgde elf makelaars, die het bijna allemaal niet nauw nemen met de regels. Op basis daarvan concluderen veruit de meeste respondenten dat het goed mis is in de makelaardij.

Ondanks deze aangetoonde malversaties, vindt twee derde van de respondenten dat consumenten toch ook zelf goed moeten opletten en verantwoordelijkheid moeten nemen als ze een makelaar kiezen. Een respondent adviseert: ,,Vertrouwen is goed, maar toch altijd zelf goed opletten. Makelaars zijn niet altijd alleen met jou bezig.”

Een meerderheid van de respondenten geeft de beroepsgroep ook respijt. Zij snappen dat makelaars ook willen meeprofiteren van de overspannen huizenmarkt. Maar sommigen noemen het schandalig. ,,In 2008 hadden ze het moeilijk en moesten de courtages omhoog. Nu zitten ze onbeschaamd te graaien in de zakken van de consumenten.”

Een idee om makelaars weer in het gareel te brengen, is het weer invoeren van makelaar als beschermde titel. Dat was tot 2001 namelijk zo. De meeste stemmers vinden dit een goed idee. Een deelnemer legt uit: ,,Tot twintig jaar geleden werd een makelaar beëdigd en was je als consument beschermd. Nu dit niet meer zo is, krijg je de taferelen zoals die door Radar op tv zijn getoond. Die huizencrisis is dus niet veroorzaakt door 'de makelaar' maar door de veranderde wetgeving.”

Een andere suggestie is makelaars uit hun beroepsgroep te zetten, als ze zich misdragen. Een stemmer wil nog veel verder gaan: ,,Bij misdragingen meteen royeren, en daarna automatisch het strafrecht toepassen.” Een respondent pleit voor onderzoek van de ACM, in ieder geval naar de makelaars die in beeld zijn bracht bij Radar. ,,Ze zijn bijna allemaal in overtreding, en laat ze er dan niet vanaf komen met een waarschuwing.”

Als er regels zouden moeten komen voor makelaars, dan zouden de meeste deelnemers het liefste zien dat er een verbod komt op ’handelen met voorkennis’. Uit de reportage van Radar bleek bijvoorbeeld dat bij biedingen makelaars prijsinformatie aan elkaar doorgeven. Het instellen van tuchtrecht en een vast percentage aan courtage lijken de deelnemers ook heel goede maatregelen om de beroepsgroep aan banden te leggen.

Anderen hebben meer suggesties voor regels, zoals: ,,Het wettelijk verbieden van huisjesmelkerij. Neem deze huisjes in beslag en verhuur ze weer in de sociale sector. Dat is tenslotte waarvoor deze woningen waren bedoeld.” Of een maatregel om de overgekookte markt wat af te koelen: ,,Banken zouden maximaal honderd procent van de vraagprijs mogen financieren en niet de uiteindelijke koopprijs.” Een stemmer vindt dat de makelaar wel helemaal kan verdwijnen. ,,Stel een verplichte keuring in via een onafhankelijke instantie en laat die de vraagprijs bepalen, waarin de keuringskosten zijn meegenomen.”

Van het opstellen van regels door makelaars is een flinke meerderheid geen voorstander. Ook verwachten ze niet veel van de gesprekken die de overheid van plan was te voeren met makelaarsorganisaties.