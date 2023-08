Brief 2 ’Waar was Extinction Rebellion?’

Ik vraag mij af waarom Extinction Rebellion schitterde door afwezigheid bij de GP Zandvoort, want daar valt echt iets aan de kaak te stellen. Waarom lijmden de aanhangers van Extinction Rebellion zich daar niet vast op de baan van het circuit, of was het hen te link? Medemenselijkheid kan het niet zijn.

R.v/d Broek, Amstelveen

