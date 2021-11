En daar begon het geglibber en gedraai in Amsterdam

Binnenland

Wederom noodkreet over opvangplekken azc Ter Apel

De gemeente Westerwolde heeft wederom de noodklok geluid over het nijpende tekort aan opvangplekken in het asieldorp Ter Apel. Maandagavond had de gemeenteraad al unaniem in een motie geëist dat Den Haag prompt ingrijpt. De burgemeester wil dat er direct crisisnoodopvang gerealiseerd wordt om Ter Ap...