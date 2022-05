’Bejaardentehuizen in ere herstellen’

Natuurlijk bejaardentehuizen bestaan niet meer en verpleeghuizen hebben een afschrikwekkende werking. Maar wie zorgt er dan voor die ouderen die thuis blijven wonen? Een vast ritme is belangrijk maar de thuiszorg komt met een beetje pech pas rond het middaguur om uit bed te helpen en aan te kleden en rond etenstijd om alvast de steunkousen uit te trekken en de pyjama aan te doen. En wie brengt de oudere heen en terug naar de dagbesteding als deze mensen dementerend en slecht ter been zijn? Ouderen thuis laten wonen kost ook geld. Veel geld. Voor een verveelvoudiging en waardering van thuiszorgmedewerkers. Maar dat is niet de bedoeling. Dat ouderen thuis willen wonen is vooral een alibi om te besparen op de zorg en de zorg af te schuiven op de mantelzorgers. Als iedereen zo begaan is met de ouderen laten we dan echt naar ze luisteren en de bejaardentehuizen weer in ere herstellen.

B. van Dam