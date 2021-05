Ombudsman: Er een punt achter kunnen zetten

Ze belt een paar keer met het speciaal opgerichte team, maar krijgt maar geen duidelijkheid. Ze is echt ten einde raad. Zo erg, dat ze zelfs in huilen uitbarst aan de telefoon. Ze krijgt steeds weer te horen: voor 1 mei krijgt u bericht. Maar dan is het eindelijk 1 mei en nog steeds heeft ze niets gehoord. Sally is er letterlijk ziek van. Wat moet ze nu? Ze staat er helemaal alleen voor en wil gewoon geholpen worden door de Belastingdienst.

Ook Layla* zit in de problemen. Ze heeft zich aangemeld voor de zogenaamde Catshuisregeling. Met die speciale regeling wil het kabinet gedupeerde ouders zo snel mogelijk helpen, door hen €30.000 uit te keren. Maar tot haar schrik ontvangt Layla 1 mei een brief met een voorlopige afwijzing. In die brief staan alleen maar algemene punten waarom zij niet in aanmerking zou komen. Ze weet dus eigenlijk nog niks. Ook zij belt met het speciale team. Ze wil wel graag weten waarom ze nou precies is afgewezen. Maar dat kunnen ze haar niet vertellen! Waarom dan een speciaal team oprichten, vraagt ze zich af, als ze toch geen duidelijkheid kunnen geven?! Ze wordt er moedeloos van.

Afgelopen week bracht ik mijn eerste rapportage uit over de klachtbehandeling door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen. Over de klachtbehandeling ben ik redelijk positief. Maar inmiddels komen er steeds meer vragen en klachten binnen over de €30.000-regeling. En die moeten wel ook snel en goed opgelost worden.

Extra aandacht verdienen de gedupeerden die nu na een eerste check zijn afgewezen voor compensatie. Zij zitten in onzekerheid over waarom hun verzoek is afgewezen. En weten niet hoelang dit nog gaat duren, wanneer ze de definitieve beslissing krijgen. Zij kunnen al snel nog dieper in de problemen komen doordat schuldeisers niet langer willen wachten.

De herstelorganisatie moet met hen in gesprek en snel duidelijkheid geven. Ik maak mij ook zorgen over de snelheid waarmee de hersteloperatie wordt uitgevoerd. Het duurt op deze manier te lang, waardoor het vertrouwen van de gedupeerden alleen nog maar meer wordt beschadigd. Het kabinet moet de ouders nu eindelijk geven waar ze recht op hebben. Zodat zij een punt kunnen zetten achter vijf of tien jaar stress en ellende. En niet nog jaren in onzekerheid zitten. Zij verdienen beter!

*Niet de echte naam

Gaat het ook mis tussen u en de Belastingdienst. Of komt u er niet uit met een andere overheidsinstantie? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.