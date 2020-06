Uitslag stelling: ’Alertheid enige remedie’

Van de deelnemers heeft 42% al wel eens een frauduleus appje gehad en 59% van hen kwam ooit in aanraking met een andere vorm van digitale fraude.

„Er is altijd de mogelijkheid slachtoffer te worden, hoe goed je ook oplet”, gelooft een respondent. „De manier van fraude plegen wordt steeds geavanceerder en we worden steeds vaker gedwongen digitale producten te gebruiken. Ik kan bijna niets meer niet-digitaal regelen. We blijven maar accounts aanmaken en wachtwoorden instellen, die dan vervolgens weer in het publieke domein eindigen. Ik vind dat een hele slechte zaak.”

„Methoden worden steeds geraffineerder. Je moet tegenwoordig bijna een computerexpert zijn om het allemaal te kunnen overzien”, schrijft een ander. „De valse e-mailadressen lijken ook steeds echter”, vult een stellingdeelnemer aan. „Vroeger kreeg je nog wel eens zeer slecht gespelde mails maar tegenwoordig zien ze er gelikt uit. Providers zouden meer moeten doen om deze eruit te filteren.”

Toch stelt een nipte helft van de stellingdeelnemers (51%) niet te snappen dat mensen in dergelijke fraude trappen. „Iedereen kan naar mijn idee slachtoffer worden van fraude maar een Whatsapp-bericht waarin om geld wordt gevraagd en dat je dat dan ook overmaakt, lijkt mij nogal naïef”, schrijft iemand. „Iedereen moet nu toch wel weten dat banken en de Belastingdienst geen Whatsapp-berichtjes sturen met een betalingslink”, stelt een ander. „Ik kreeg er van de week eentje van mijn dochter: ‘Hai mam, ik heb een nieuwe provider en nummer.’ Maar ik heb helemaal geen dochter, hahaha.”

Alert blijven is volgens veel deelnemers de enige remedie tegen dergelijke vormen van oplichting. „Mijn partner en ik houden onszelf bewust op de hoogte van dit onderwerp”, schrijft iemand. „Als één van ons er iets over leest, wordt dit direct gecommuniceerd binnen het gezin. De kinderen moeten het ook lezen.”

De telefoon pakken bij een digitaal verzoek dat je niet vertrouwd is de meest gedeelde tip onder de deelnemers. „Als mijn kinderen of kennissen geld vragen dan bel ik ze eerst op om te horen waarvoor ze het geld nodig hebben”, schrijft iemand. „Na het ontvangen van berichten over bank- en geldzaken bel ik de betreffende instantie. En dan bel ik naar de bij mij bekende nummers, niet naar het telefoonnummer uit het bericht.”

Maar 40% van de deelnemers is er echter niet zo zeker van dat zij nooit slachtoffer zullen worden van enige vorm van digitale fraude. „Ik ben er zeer alert op en denk dat ik er niet in trap. Maar ik zie dat steeds meer anderen wel het slachtoffer worden, dus waarom ik niet?”, aldus een respondent.

„Het is zo geraffineerd. Ze gebruiken de juiste woorden en manier van aanspreken. Juist daarom denk je dat het goed zit. Hoewel ik dacht redelijk alert te zijn, heeft het mij 900 euro gekost toen ik in ging op het verzoek van een ’vriend" in nood’, deelt een ervaringsdeskundige. „Een fout is zo gemaakt en de gevolgen zijn groot. In 1 seconde is het gebeurd”, deelt een ander.