De Kwestie: Inzet kroongetuigen ’Eerst de lessen uit het verleden leren’

— Laten we eerst maar eens zorgen dat we de zaakjes en vooral de wetgeving op orde hebben, voordat het risicovolle en kostbare pad van een kroongetuige opnieuw wordt ingeslagen.

Door Sander Janssen Kopieer naar clipboard

Deze week was er het zoveelste incident in het grote Marengo-proces. De advocaten van de kroongetuige in die zaak, Nabil B., hebben de rechtbank laten weten dat zij niet langer rechtsbijstand zullen verlenen. Waarom is niet bekend gemaakt, maar alom wordt aangenomen dat er een verband zal zijn met de al jarenlang slepende problemen rondom de bescherming van de kroongetuige, zijn familie en die advocaten.