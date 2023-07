Niet voor het eerst dat Timmermans over lijken gaat om boodschap uit te dragen

Frans Timmermans was er als de kippen bij om de dood van een 51-jarige inwoonster van Haarlem tijdens zomerstorm Poly wereldkundig te maken. De vrouw kwam om het leven toen een boom op de auto viel waarin zij zat. Met een plechtig gezicht uitte de eurocommissaris zijn medeleven tijdens een persconferentie. Om er in een adem aan toe te voegen dat het allemaal te maken heeft met klimaatverandering. „Als we voorbeelden willen van hoe dringend het is, hoeven we slechts naar buiten te kijken.”