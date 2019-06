Dat in dit tijdperk de techniek voor niets staat weten we ondertussen al wel. Er gebeuren wonderlijke dingen. Nieuw hoogstandje is het paspoortvrije reizen, zo las Jan Muijs.

Deze zomer gaat dat bij wijze van proef getest worden op KLM-vluchten naar het Canadese Toronto en Montreal. Passagiers scannen thuis hun paspoortgegevens op hun smartphone. Bij het passeren van controle-apparatuur worden de gegevens met gps gescand en apparatuur voor gezichtsherkenning koppelt de gezichten automatisch aan de paspoortgegevens.

Je smartphone is nu je paspoort geworden. Lekker makkelijk denk je dan. Totdat je smartphone op wat voor manier dan ook zoek of in het ongerede raakt. Voor de zekerheid kun je naast je smartphone dan ook maar beter je paspoort mee op reis nemen. Safety first!

Jan Muijs, Tilburg