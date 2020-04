’RIVM-cijfers veel te laag’

Als je bijna niemand test krijgen de mensen het idee dat het allemaal wel losloopt. Als we het aantal doden door besmettingen in Duitsland vertalen naar Nederlandse besmettingen komen we nu (zondag) uit op ruime 33.500 besmettingen. Dus tienmaal zoveel als opgegeven.

Dus hou op met die nietszeggende te lage cijfers doordat je niemand meer test en geef op vergelijkingen gebaseerde getallen op. Misschien dat de mensen er dan wat anders over denken.

Tel daarbij op dat Duitsland in één dag tijd een verhoging kent van het aantal besmettingen van bijna 30 procent en de aantallen doden snel oplopen, kan ik alleen maar zeggen: ’Houdt op met mensen gerust te stellen met verkeerde voorstellingen en druk ze met de neus op de feiten als je iedereen met symptomen niet wil(kan) testen. Dit zal waarschijnlijk meer zoden aan de dijk zetten dan het huidige beleid’.

Paul Korte, Soest