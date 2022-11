’Genoeg jongeren met geld’

Kijk eens hoeveel festivals er georganiseerd worden, alleen al in Nederland. Laat ik er één selecteren, Lowlands. Tienduizenden jongeren van heinde en ver zijn bereid honderden euro’s toegang te betalen, per persoon. Dan komt erbij: vervoer, biertjes van €5 per plastic bekertje, hamburgers van €10 per stuk, trendy kleding is ook een must. Alleen god weet voor wat voor vermogen er in de rugzakken zitten aan pilletjes, poedertjes, patronen en ballonnen en andere opwekkende zaken. Kosten €500 p.p. all in? En er zijn wat festivals. Dat moeten ze zelf weten, maar dat alle jongeren geen geld hebben, klopt niet.

Ten Have, Roses