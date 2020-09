Stelling: Stijging zorgpremie onacceptabel

De zorgpremie van DWS stijgt komend jaar met 6,50 euro tot 124,50 euro per maand. Deze stijging is een derde hoger dan de op Prinsjesdag voorspelde stijging van 5 euro. Is het logisch dat we wat meer premie moeten betalen om de hogere zorgkosten van de coronacrisis te compenseren of moeten die kosten op een andere manier worden opgevangen?