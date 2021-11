Brief 1: ’Zo is het vechten tegen de bierkaai’

Dus 500 man lopen onze samenleving in, ongetest! Wat is dit toch voor labbekakkenbeleid? Wanneer staat er eens iemand op die resoluut zegt: zo gaan we het doen en niet anders. Hebben we nu echt geen goede leiders? Bizar. Je kunt je best blijven doen en alle regels opvolgen, maar op deze manier blijft het vechten tegen de bierkaai.

Ik heb zwaar te doen met alle patiënten die aan de poorten van de ziekenhuizen straks geweigerd worden en ik ben ook niet zo jong meer.

Jeannette Michels

