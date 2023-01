’E-auto blijft onbereikbaar voor gewone man’

Die is immers nog steeds aantrekkelijk vanwege de subsidies en andere voordelen. En dan natuurlijk de straffen voor het rijden in een benzineauto zoals de vele extra belastingen en steeds minder parkeerplaatsen. Maar daar staat tegenover dat deze auto’s nog steeds veel te duur zijn voor de gemiddelde burger. Het is dan ook een illusie te denken dat in 2030 de mensen die nu in een oudere tweedehands benzine auto een vergelijkbare elektrische auto kunnen kopen. Als er al een tweedehands electrische auto beschikbaar is zal die vanwege de stijgende vraag peperduur worden. Bovendien zal het gaan om oudere modellen met verouderde accu’s en een laag kilometerbereik. Wie heeft in godsnaam met deze regeling ingestemd? Niemand, want over dergelijk impopulaire besluiten heeft de burger helemaal niets te zeggen. En wij sukkels accepteren gewoon dat de welvaart van de middenklasse in sneltreinvaart wordt afgebouwd.

B. van Dam