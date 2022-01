Premium Het beste van De Telegraaf

Opinie Annemarie van Gaal Marnix van Rij als staatssecretaris gemiste kans

Door Annemarie van Gaal Kopieer naar clipboard

Ook zo klaar met corona? Ik put de laatste tijd veel hoop uit een Venetiaans gezegde. Venetië heeft in het verleden veel pandemieën doorstaan en sinds de 17e eeuw weten de inwoners het zeker: een pandemie duurt ’twee Kerstmissen en één Pasen’, daarna is het voorbij. Nou, die twee Kerstmissen en die ene Pasen mét corona hebben we inmiddels gehad, dus nog vóór de komende Pasen zijn we ervanaf. Als ze in Venetië gelijk hebben tenminste, maar daar ga ik wel van uit.