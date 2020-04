Brief 2: ’Privacywet mag geen blokkade zijn’

Voortdurend wordt er van verschillende kanten op aangedrongen mensen te testen op mogelijke besmetting waarvoor technische middelen voorhanden zijn, waaronder diverse apps.

Het blijkt echter dat de privacywet doorslaggevend is waar het gaat om de toepassing van deze testmiddelen en dat in een tijd waarin een land door een onzichtbare sluipmoordenaar is overvallen.

Alles moet daarom in het werk worden gesteld het aantal testen te optimaliseren en de privacy-gevoeligheden even te vergeten, want het gaat om het redden van mensenlevens. De privacywet mag daar nooit een blokkade in zijn, te meer omdat privacy een zeer betrekkelijk verschijnsel is omdat vele mensen door het intensieve gebruik van de beschikbare sociale media hun privacy bewust of onbewust allang hebben ’bloot’ gegeven.

Otto C. Tempelaars, Heemstede

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: