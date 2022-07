Gesponsord

Zó snel is het bij jou veiliger thuis. En dat is vanaf nu ook verplicht

Dat rookmelders in je woning je inboedel en zelfs je leven kunnen redden, mag inmiddels geen verrassing meer heten. Het is een kleine moeite, maar levert veel winst op. Daarom hebben ook heel veel mensen er al eentje. Na vandaag zal dat aantal flink toenemen, want het is nu verplicht om op iedere ve...