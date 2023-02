Brief 1 ’Belastinggeld voor toiletten vergooid’

Overal worden de verschillen tussen man en vrouw weggenomen, maar voor een veel lawaaimakend groepje wordt er extra belastinggeld verkwist voor genderinclusieve toiletten in het verbouwde Tweede Kamergebouw. Maar wat kunnen we van onze landsbestuurders anders verwachten, de wereld staat op z’n kop, Nederland rolt van de ene zelf gecreëerde crisis naar de andere, maar in de Tweede Kamer buigt men zich over genderinclusieve toiletten...

Ik vermoed dat ze alleen in tijd van ’hoge nood’ gebruikt zullen worden. Misselijkmakend, dat hiervoor geld wordt verkwist Het woke gedachtengoed en gedrag sijpelt langzaam overal door. Wanneer wordt Nederland wakker?

Herman Koster, ’s-Heerenberg

