’Van Gaal is perfectionist’

Door zijn grappige én stekelige optreden weet hij alle aandacht naar zich toe te trekken met als gevolg dat de spelers uit de wind worden gehouden. Prachtig ook, zoals hij Dumfries na de winst op de Verenigde Staten een kus gaf voor een volle perszaal. Van Gaal is en blijft een perfectionist in zijn doen en laten en eist het uiterste van zijn spelers. Maar hij heeft duidelijk een klik met zijn spelers die voor hem door het vuur gaan. Er is in het huidige voetbal geen betere teambuilder dan Louis. Oranje zal er alles aan doen om hem een prachtig afscheid te geven. En dat is meer dan terecht!

Bas Overmars, Amsterdam