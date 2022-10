Uitslag Stelling: ’Verdeeld over energietoeslag’

Een voorstander meent: ,,Als je geld hebt om op een terrasje te gaan zitten, dan kan zo’n toeslag er ook nog wel bij als dat de ondernemer gaat redden.” Een andere reactie: ,,Anderhalve euro is te doen.” Een tegenstander vindt echter dat gasten in horeca beter extra fooi kunnen geven om ondernemers te ondersteunen.

Een meerderheid van de stemmers vindt het sympathiek dat de ondernemers de ‘energietoeslag’ apart op de rekening vermelden. Een stemmer: ,,Slim om het apart op de rekening te zetten. Dat impliceert dat de toeslag er weer vanaf gaat als de prijzen weer gaan dalen.” Maar bijna niemand verwacht dat de horecaondernemers de opslag van de stroom- en gasprijzen weer zullen terugdraaien als die weer gaan dalen. Een respondent: ,,Denk aan het Kwartje van Kok. Terugdraaien zal nooit gebeuren.”

De horecaprijzen rijzen wel de pan uit, zo vindt een overgrote meerderheid van de respondenten. Een stemmer: ,,Zelfs mensen met een goed salaris beginnen de hoge prijzen in de horeca onacceptabel te vinden.” Een andere deelnemer adviseert: ,,Rijd even door naar Duitsland of België, daar is uit eten gaan goedkoper. En doe daar dan ook meteen even inkopen bij de supermarkt.”

Driekwart van de stemmers heeft het te doen met ondernemers die het moeilijk hebben vanwege de hoge energieprijzen. ,,Sneu dat sommigen moeten sluiten. Ze hebben geen buffer opgebouwd en hebben het na corona moeilijk. Maar persoonlijk heb ik het meer te doen met de minima”, zo merkt een deelnemer op.

Niet alleen horeca-ondernemers, maar bijvoorbeeld ook bakkers en telers hebben het lastig. Een krappe meerderheid vindt dan ook dat zij gecompenseerd moeten worden door de overheid. Een tegenstander hiervan: ,,Zo kunnen we wel aan de gang blijven met compenseren. Linksom of rechtsom, uiteindelijk betaalt de burger.” Iemand anders: ,,Er valt ook wel winst te halen bij de temperaturen bij MKB-bedrijven. Die kunnen best omlaag. We hoeven echt niet allemaal te winkelen in een T-shirt.” Een respondent vindt dat alles blijven compenseren onmogelijk wordt. ,,Dit is een zware tijd voor iedereen. We moeten maar even door de zure appel heen bijten.”

Een flinke meerderheid vindt het alarmerend dat MKB’ers willen stoppen met hun bedrijf vanwege personeelstekort, brandstofprijzen en grondstofprijzen. Iemand vindt dit niet echt een probleem: ,,Het grootste probleem is het personeelstekort. Zo kunnen de mensen over minder bedrijven verdeeld worden.” Iemand anders: ,,Het MKB is de motor van de Nederlandse economie en wordt door de hoge belastingen totaal gesloopt. Ruim baan voor ondernemers.”

Iets minder stemmers vinden het erg dat MKB-ondernemingen omvallen. ,,Heel erg dat ondernemers het niet redden, maar ik moet zelf ook oppassen waar ik mijn geld aan uitgeef en een luxe als horeca staat bovenaan het lijstje van uitgaven die ik wegstreep”, klinkt het. Twee derde gelooft dat het MKB in zwaar weer verkeert vanwege het wegblijven van de coronasteun en het eerder verleende uitstel van betaling van belasting. ,,Er zijn teveel bedrijven overeind gebleven door coronasteun en dat merken we nu.”

Voor een economische recessie vreest een grote meerderheid van alle deelnemers van De Stelling. Echter een stemmer vindt dat we elkaar de put in praten. ,,Laten we vooral positief blijven.”