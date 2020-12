Brief 1: ’Prima toespraak van Rutte’

Hij had iets meer aandacht mogen besteden aan die tienduizenden in het land, die weigeren een mondkapje te dragen in het ov of andere plaatsen. Dat zijn de echte verantwoordelijken voor de derde coronagolf.

Ook viel het mij op dat hij het woord vuurwerk niet in de mond nam. Dat had hij naast het benoemen van geen buitenlandse vakantie maken, ook moeten benadrukken. Immers zullen velen nu denken, dat hoort er zeker niet bij, dus knallen maar.

Ton van der Heijden, Winterswijk

