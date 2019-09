’Ook Bijbel veroordeelt homo’s’

Twee avonden met enige verbazing gekeken naar Nieuwsuur, naar een reportage over salafistisch onderwijs voor kinderen. Daar kunnen we kort over zijn: verschrikkelijk.

Er werden onderwerpen over homoseksualiteit uit de Koran geciteerd waar een mens kotsmisselijk van wordt. Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vond het verschrikkelijk. Alleen vrijheidslievende godsdiensten moeten volgens hem worden toegestaan.

Hoezo vrijheidslievend? In Gert-Jan z’n lesboek, de Bijbel, staat onder meer in Leviticus 18:22 en Leviticus 20:13 dezelfde afgrijselijke veroordeling van homoseksualiteit. En mogen we dat, als het uit Gert-Jans lesboek komt, dan wel aan de kinderen meegeven?

Henk Mulder, Zwolle