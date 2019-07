Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

De politie is in het nauw gebracht door stevige kritiek van politiecoach Carel Boers. Er zou binnen het korps sprake zijn van discriminatie en seksuele intimidatie bij agenten. Publiciste Aylin Bilic ziet dat in de discussie die daarop volgde het doorgeschoten diversiteitsdenken weer de kop op stak.