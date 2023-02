Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Seponeren coronaboetes zou serieus moeten worden overwogen

Drie jaar nadat het eerste coronageval in ons land werd geconstateerd, zijn we er nog altijd niet vanaf. Nog steeds raken mensen besmet en worden ziek. Ook het opkomen van nieuwe varianten is niet uit te sluiten. Maar mensen die nog besmet raken met het virus worden minder ziek omdat velen immuniteit hebben opgebouwd. Het is daarom volgens het OMT niet nodig om dit voorjaar een nieuwe vaccinatieronde te starten.