Uitslag Stelling: ’Goed dat KNVB ingrijpt’

Door middel van geavanceerde volgsystemen zou de KNVB samen met de clubs, het OM, gemeentes, supporters, politie en het kabinet voetbalvandalen sneller kunnen opsporen. Ook komen er strengere regels om voetbalgeweld te bestrijden. Zo staat op het zodanig bedekken van het gezicht waardoor herkenning door stewards en/of politie en/of biometrische toepassingen (deels) onmogelijk wordt gemaakt 19 maanden stadionverbod. Een goede regel, vindt het gros. Menig stemmer gaat nog een stapje verder: „Helemaal geen capuchons meer toelaten”.

Over de digitale meldplicht, die waarschijnlijk dit jaar nog zal worden ingevoerd, is men verdeeld. 44 procent denkt dat dit zal helpen relschoppers buiten het stadion te houden. Volgens anderen is dit te makkelijk te omzeilen: „Een stadionverbod moet eigenlijk een fysieke meldplicht op het politiebureau zijn, anders vinden ze toch wel weer een manier om binnen te komen.”

Een minderheid van de stemmers ziet de strengere regels van de KNVB niet zitten met als voornaamste bezwaar privacyschending. Een van hen: „We moeten dit niet willen, we worden al genoeg gevolgd door de overheid.” Een andere stemmer brengt hier tegenin: „Ik heb lak aan privacygedoe. Die vandalen richten enorme schade aan, zowel voor het aanzien van het Nederlandse voetbal als voor de clubs.” Weer iemand anders: „Gezichtsherkenning is schending van de privacy, maar daar ga je dan maar mee akkoord als je een voetbalwedstrijd wil bezoeken.”

Nog geen kwart van de stemmers denkt dat gezichtsherkenning voetbalvandalen zal afschrikken. Volgens de nieuwe regels krijgen personen die voor een derde keer een landelijk stadionverbod van 12 maanden of langer ontvangen, een levenslang stadionverbod opgelegd. Iets meer dan een derde vindt dit niet streng genoeg. Een van hen: „Het moet afgelopen zijn. Dit heeft niets meer met voetbal te maken. Geef relschoppers een flinke boete en een levenslang stadionverbod. Dan kan de echte liefhebber weer gezellig naar het voetbalstadion.” Een andere stemmer denkt niet dat dit een oplossing is: „We verplaatsen het geweld van binnen het stadion naar buiten het stadion waar geen toezicht meer is waardoor iedereen nu slachtoffer wordt!”.

Meer dan de helft van de stemmers denkt niet dat het pakket aan maatregelen handhaafbaar is. „Het probleem is niet het opsporen, maar het handhaven”, stelt iemand. En: „Er is nu al te weinig mankracht om huidige stadionverboden te controleren.” Anderen maken zich vooral druk over de kosten: „Wie moet dit betalen, de belastingbetaler? Laat alle kosten betalen door de clubs, die moeten het dan maar weer bij de vandalen halen, zeker weten dat er dan wel iets kan veranderen!” Ook vinden vrijwel alle stemmers dat wangedrag door de voetballers zelf aangepakt moet worden. „Voer net als bij hockey een tijdstraf in”, oppert iemand, „kopstoten, aanstellerij op het veld, scheidsrechters belagen is voer voor oproermakers op de tribunes. Nu is alleen vrouwenvoetbal nog leuk om naar te kijken.”