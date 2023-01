Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Feiten skipistes ondergesneeuwd

Door Paul Jansen

Als jonge verslaggever werd ik eind jaren negentig vanuit Amsterdam op reportage naar Jakarta gestuurd. Er waren voedselrellen in de Indonesische hoofdstad uitgebroken nadat oogsten waren mislukt door El Niño – een hevig, terugkerend natuurverschijnsel voordat klimaatverandering overal de schuld van was. Sociale onrust was in die nadagen van het bewind van dictator Soeharto belangwekkend nieuws.