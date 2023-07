’Zo ga je niet met onze zorghelden om, minister’

Het lot van zorgpersoneel dat in de eerste coronamaanden long Covid opliep, ligt deze donderdag in handen van de Kamer. Julian Bushoff en Pieter Omtzigt dienden voorstellen in voor ’een rechtvaardige vergoeding voor onze zorghelden’. „Maar onze minister laat ze in de kou staan.”

Nederland applaudisseert massaal voor de zorg in maart 2020. Een deel van het zorgpersoneel liep in die beginfase van corona, naar later bleek, long covid op. Daar mogen ze niet alleen voor opdraaien, vinden Bushoff en Omtzigt. Ⓒ ANP/HH